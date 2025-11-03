Des dizaines d'arrestations dans une vaste affaire de corruption

Des dizaines de suspects ont été arrêtés lundi dans une affaire de corruption présumée au sein de la centrale syndicale israélienne Histadrout, a annoncé la police.

Des détectives spécialisés « ont arrêté et placé en détention des dizaines de suspects soupçonnés de corruption, fraude et abus de confiance, ainsi que de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales », indique un communiqué de la police.

« L'enquête secrète, menée au cours des deux dernières années, porte sur des hauts responsables de la Histadrout, des collectivités locales et des entreprises et sociétés publiques, soupçonnés d'avoir reçu des pots-de-vin et avantages de la part d'hommes d'affaires en échange de l'avancement de leurs intérêts et de gains financiers », ajoute ce communiqué.

La Histadrout, avec plus de 800.000 membres, est le plus grand syndicat israélien et joue un rôle de premier plan dans la société israélienne. La centrale syndicale a été créée en 1920, en Palestine sous mandat britannique.Son président Arnon Bar David a été arrêté lundi dans le cadre de cette affaire, selon les médias. Présenté à un juge, sa garde à vue a été prolongée de huit jours. Opposant à la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahu, il avait appelé à une grève générale après le limogeage en mars 2023 du ministre de la Défense Yoav Gallant puis réitéré ses menaces de grève durant la guerre à Gaza pour exiger du gouvernement de conclure un accord pour la libération des otages.

La Histadrout a réagi aux arrestations dans un communiqué affirmant être « convaincue de l'innocence de nos collaborateurs ». « Nous coopérons avec les autorités (...) Les activités de la Histadrout au service du public se poursuivent normalement », ajoute le communiqué. Le maire de la ville de Kyriat Gat (sud), Kfir Suissa, membre du Likoud, le parti de M. Netanyahu, a été lundi le premier élu à avoir annoncé qu'il avait été interrogé par la police dans le cadre de cette affaire de corruption.