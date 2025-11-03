Israël a rendu 45 corps de Palestiniens, selon le ministère de la Santé du Hamas

Le ministère de la Santé opérant à Gaza sous le contrôle du Hamas a annoncé lundi qu'Israël avait rendu 45 corps de Palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre dans le territoire palestinien. Selon les termes de cet accord, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque dépouille d'otage israélien restituée de Gaza.

Israël a confirmé lundi s'être vu remis la veille les corps de trois otages. Le ministère gazaoui a ensuite annoncé dans un communiqué « avoir reçu aujourd'hui 45 corps de martyrs qui ont été remis par l'occupant israélien par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, ce qui porte à 270 le nombre total de corps de martyrs reçus » dans le cadre de l'échange.

Les otages avaient été enlevés lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande Gaza.

Depuis le 10 octobre, le Hamas a rendu 20 dépouilles d'otages, dont deux étant celles d'un Thaïlandais et d'un Népalais, pour lesquelles aucun corps de Palestinien n'a été rendu.

Le mouvement islamiste, qui aurait dû au départ rendre le 13 octobre les 28 corps d'otages encore retenus à Gaza n'en a jusqu'à présent restitué que 20, assurant que localiser ces dépouilles était une tâche ardue et compliquée dans le territoire dévasté par deux ans de guerre.



