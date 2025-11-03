Pour voir la « tragédie des villages frontaliers », des députés exhortent Léon XIV à se rendre au Liban-Sud

Le député Élias Jaradé a exhorté lundi, au nom de plusieurs de ses collègues issus de la contestation, le pape Léon XIV à se rendre au Liban-Sud au cours de sa visite prévue du 30 novembre au 2 décembre prochains, afin d'y témoigner de la « tragédie humaine » qu'y vivent les habitants.

L’armée israélienne continue de bombarder le Sud, de la bande frontalière jusqu'aux villages du nord du Litani, dans des frappes qui ont tué plus de 300 personnes depuis novembre 2024, dont une centaine de civils. Les Israéliens occupent en outre toujours six positions sur des hauteurs du Liban-Sud, et mène des incursions terrestres régulières le long de la frontière.

« Le message de l'Église sous la direction de Sa Sainteté le pape Léon XIV, ne peut être complet sans une solidarité concrète avec les habitants du Liban-Sud qui souffrent de l'agression israélienne continue et de ses conséquences en termes de déplacements, de destructions et de pertes humaines considérables », a souligné M. Jaradé, lui-même originaire de la région, dans une lettre lue pendant une conférence de presse au Parlement. Il a invité le souverain pontife à « ne pas se contenter d'une visite symbolique au Liban, mais à transformer sa visite en un acte apostolique qui incarne les valeurs de l'Église en se tenant aux côtés des opprimés » et en mettant en lumière, pour le monde entier, « la tragédie humaine que vivent les habitants des villages frontaliers… ». Il a dès lors demandé aux personnes chargées d'organiser la visite, notamment les autorités ecclésiastiques au Liban, à « ne pas ignorer la souffrance réelle du Sud », estimant que la visite serait « insignifiante » s'il n'allait pas y « réconforter » les habitants. Le député, qui est aussi médecin, a exprimé l'espoir que le pape puisse visiter les villages frontaliers détruits et endommagés, afin de « constater par lui-même l'ampleur de la catastrophe et lancer son appel mondial à la paix depuis le cœur de la douleur ».

La lettre transmise au Vatican a été signée par les députés Ibrahim Mneimné, Halimé Kaakour, Najat Saliba, Paula Yacoubian et Melhem Khalaf.