Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Andrew déchu: Trump se dit "désolé pour la famille" royale britannique

AFP / le 03 novembre 2025 à 02h06

Donald Trump s'est dit dimanche "désolé pour la famille" royale britannique après que le roi Charles III a décidé de retirer ses titres à son frère Andrew, mis en cause pour ses liens avec l'ex-financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

"C'est une chose terrible qui est arrivée à la famille. C'est une situation tragique. Je suis désolé pour la famille", a déclaré le président américain à bord de l'avion présidentiel Air Force One, en réponse à une question d'un journaliste de l'AFP.

dk-es/may

© Agence France-Presse


Donald Trump s'est dit dimanche "désolé pour la famille" royale britannique après que le roi Charles III a décidé de retirer ses titres à son frère Andrew, mis en cause pour ses liens avec l'ex-financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.


"C'est une chose terrible qui est arrivée à la famille. C'est une situation tragique. Je suis désolé pour la famille", a déclaré le président américain à bord de l'avion présidentiel Air Force One, en réponse à une question d'un journaliste de l'AFP.


dk-es/may


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés