Andrew déchu: Trump se dit "désolé pour la famille" royale britannique

Donald Trump s'est dit dimanche "désolé pour la famille" royale britannique après que le roi Charles III a décidé de retirer ses titres à son frère Andrew, mis en cause pour ses liens avec l'ex-financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

"C'est une chose terrible qui est arrivée à la famille. C'est une situation tragique. Je suis désolé pour la famille", a déclaré le président américain à bord de l'avion présidentiel Air Force One, en réponse à une question d'un journaliste de l'AFP.

