Monopole des armes : Hajjar assure que des « efforts sérieux » sont en cours

Le ministre libanais de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, a affirmé dimanche que « des efforts sérieux et fermes sont en cours » pour assurer le monopole des armes aux mains de l'État, après des critiques américaines et des menaces israéliennes concernant la lenteur selon eux du désarmement du Hezbollah.

« La sécurité et la stabilité au Liban figurent au premier rang des priorités de l’État libanais », a déclaré M. Hajjar lors d’une rencontre avec la communauté libanaise à Manama. Il a précisé que « des efforts sérieux et fermes sont en cours pour étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble des territoires libanais, en s’appuyant uniquement sur ses propres forces nationales », dans des déclarations rapportées dimanche par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). M. Hajjar se trouve à Bahreïn avec une délégation officielle libanaise pour participer au « Forum du dialogue de Manama ».

Les États-Unis, par la voix de leurs émissaires Tom Barrack et Morgan Ortagus, ont exhorté à de nombreuses reprises les autorités libanaises à accélérer le désarmement du Hezbollah, et dernièrement à entamer des négociations directes avec Israël, mettant en garde contre le retour d'une offensive israélienne. Samedi, Tom Barrack avait appelé les dirigeants libanais à négocier avec Israël sur leur frontière commune et à garantir que l’État détienne seul le monopole des armes, avertissant que le Liban «n’a plus de temps à perdre». Il avait préalablement mis en garde contre le « chaos » auquel mènerait tout retard dans ces processus. En Israël, le ministre de la Défense Israel Katz a accusé dimanche matin le Hezbollah de « jouer avec le feu », et estimé que le président libanais, Joseph Aoun, « traîne des pieds » pour désarmer le parti chiite.

M. Hajjar a assuré, par ailleurs, que son ministère « travaille à garantir la participation des expatriés » aux élections législatives prévues en mai 2026. La participation de la diaspora au prochain scrutin est un sujet qui divise au Liban depuis plusieurs mois, alors qu'une majorité de députés, majoritairement anti-Hezbollah, veut amender la loi électorale de 2017 pour permettre aux expatriés de voter pour les 128 sièges actuels, et non pour six parlementaires additionnels.

Alors que certains craignent un report du scrutin ou un vote sans la diaspora, M. Hajjar et le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, ont été chargés par le Conseil des ministres de rédiger un rapport sur la question, qui sera présenté lors de la prochaine séance.