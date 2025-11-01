Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le président Sissi inaugure le Grand musée égyptien, "nouveau chapitre de l'Histoire"

AFP / le 01 novembre 2025 à 20h37

Le président Abdel Fattah al-Sissi a inauguré samedi le Grand musée égyptien devant un parterre de rois, de chefs d'Etat et de dirigeants venus du monde entier pour cette cérémonie officielle.

"Nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire du présent et du futur, au nom de cette patrie ancienne", a  dit le chef de l'Etat  sur le grand parvis du bâtiment où les autorités ont organisé un spectacle pharaonique.

lob-sof/cab

© Agence France-Presse


Le président Abdel Fattah al-Sissi a inauguré samedi le Grand musée égyptien devant un parterre de rois, de chefs d'Etat et de dirigeants venus du monde entier pour cette cérémonie officielle.


"Nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire du présent et du futur, au nom de cette patrie ancienne", a  dit le chef de l'Etat  sur le grand parvis du bâtiment où les autorités ont organisé un spectacle pharaonique.


lob-sof/cab


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés