Le président Sissi inaugure le Grand musée égyptien, "nouveau chapitre de l'Histoire"

Le président Abdel Fattah al-Sissi a inauguré samedi le Grand musée égyptien devant un parterre de rois, de chefs d'Etat et de dirigeants venus du monde entier pour cette cérémonie officielle.

"Nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire du présent et du futur, au nom de cette patrie ancienne", a dit le chef de l'Etat sur le grand parvis du bâtiment où les autorités ont organisé un spectacle pharaonique.

