Nawaf Salam en Égypte pour l'inaugration du Grand Musée égyptien du Caire

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, est arrivé en Égypte samedi pour assister à l’inauguration du Grand musée égyptien du Caire (GEM), qui se déroulera dans la soirée.

M. Salam est accompagné du ministre de l'Économie et du Commerce, Amer Bsat, et de sa conseillère Claude Hage. Il a été accueilli à l'Aéroport international du Caire par son homologue égyptien, Mostafa Madbouly, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Le chef du gouvernement doit aussi présider dimanche la délégation libanaise à la dixième session de la Commission supérieure libano-égyptienne, une rencontre au cours de laquelle plus de quinze accords et protocoles d'accord issus des travaux de la commission devraient être signés entre Beyrouth et le Caire.

L’Égypte a joué un rôle essentiel dans l’accord de cessez-le-feu à Gaza. Le chef de ses services de renseignements, Hassan Rachad, a effectué fin octobre une visite au Liban, au cours de laquelle il s’est entretenu avec le président de la République, Joseph Aoun, et plusieurs responsables libanais. La semaine précédente, il s’était rendu en Israël, où il avait rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

L’Égypte souhaite clairement redevenir un acteur-clé dans une région en pleine recomposition. Sa lecture de la situation régionale est claire : les circonstances dans la région ont changé et la question de l’arsenal du Hezbollah est désormais sur la table, mais elle doit être abordée loin de la logique de la force.

La visite libanaise de Hassan Rachad intervenait dans un climat de menaces et de fuites attribuées à des responsables israéliens ou à des diplomates, évoquant la possibilité d’une offensive israélienne de grande ampleur contre le Hezbollah mais aussi, cette fois-ci, contre tout le Liban.