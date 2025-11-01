« Pas de faux diplômes à l'UL », martèle le rectorat de l'institution universitaire publique du Liban

Le bureau de presse de l’Université libanaise (UL), seule institution universitaire publique du pays, a formellement démenti vendredi soir être au cœur « d’un scandale de faux diplômes, comme l’ont relayé à tort des médias, sites d’information ou réseaux sociaux », soulignant l’intégrité de son système académique et informatique.

« Au cours des dernières heures, certains médias, sites d'information et pages de réseaux sociaux ont transmis des allégations concernant un scandale de faux diplômes attribué à l'UL, sur la base d'un reportage récemment diffusé par la chaîne al-Jadeed. La présidence de l'Université libanaise tient à démentir catégoriquement toutes les allégations faisant état de la délivrance de faux diplômes par l'UL », a souligné le communiqué.

La fraude dans l’enseignement supérieur a connu des rebondissements majeurs ces dernières 48 heures, suscitant un appel ferme à la redevabilité du Premier ministre Nawaf Salam, vendredi, et des mesures immédiates auprès de la justice de la ministre de l’Éducation, Rima Karamé. À l’origine de cet empressement officiel, deux affaires séparées qui ont éclaté en octobre : la première, au début du mois à l’UL, concerne des améliorations suspectes de notes et des remplacements de copies d’examen, une affaire pour laquelle 15 personnes sont poursuivies ; la seconde, dévoilée mercredi par al-Jadeed, révèle un réseau présumé de « vente de diplômes universitaires bénéficiant de la complicité d’un(e) fonctionnaire du bureau de la ministre de l’Éducation ».

Dans cette seconde affaire, un enregistrement audio est présenté comme une conversation entre une journaliste se faisant passer pour une « acheteuse » et une « intermédiaire » non identifiée impliquée dans la vente de diplômes falsifiés. Le reportage d’al-Jadeed assure qu’il est possible au Liban d’acheter un diplôme universitaire pour des milliers de dollars de n’importe quelle université, privée ou publique, sans pour autant y être inscrit, avec la complicité d’un(e) fonctionnaire du bureau de la ministre de l’Éducation qui accorde les validations et équivalences nécessaires.

À ces révélations, le rectorat tient à apporter plusieurs précisions : « Les diplômes délivrés par l'UL ne sont pas soumis à l'équivalence du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport médiatique susmentionné ».

L’UL annonce de plus avoir identifié « l’intermédiaire » dans le reportage d’al-Jadeed, précisant qu’« après un examen complet et minutieux de tous les registres de l'université, aucune trace de la femme qui prétendait avoir obtenu un diplôme de l'UL n'a été trouvée ». L’institution explique que son recteur, Bassam Badran, « a clarifié la question en direct à l'antenne après la diffusion du reportage, confirmant la fausseté et les inexactitudes des allégations ».

L’UL se veut aussi rassurante, insistant sur la solidité de son système informatique. « Le système informatique de l'Université libanaise est sécurisé et n'a fait l'objet d'aucune intrusion, car il repose sur des mécanismes de contrôle précis qui détectent immédiatement toute tentative illégale d'y accéder », souligne le communiqué. Revenant par ailleurs sur le reportage télévisé, l'institution rappelle qu’il « indique clairement que les faux diplômes ont été délivrés par une université privée et que l'équivalence leur a été accordée avec l'aide d'un employé du ministère de l’Éducation ». « Pourquoi alors l'affaire a-t-elle été déformée et des accusations infondées ont-elles été portées contre l'université nationale ? », demande l’institution.

Le rectorat de l’UL affirme enfin « son attachement à la réputation de l'université et à la crédibilité de ses diplômes reconnus au niveau local et international », appelant à « ne pas l’impliquer dans des jeux d'intérêts personnels mesquins, et à faire preuve de précision et de responsabilité dans le traitement de toute question touchant à l'édifice universitaire national ». Il salue dans ce cadre le renvoi du dossier devant la justice compétente « afin que toute la vérité soit faite », et invite dans le même temps « la justice à agir contre les campagnes de diffamation et de falsification des faits qui visent l'UL ».