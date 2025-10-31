Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Sahara occidental: le soutien de l'ONU au plan marocain est "historique", dit le roi Mohammed VI

AFP / le 31 octobre 2025 à 22h43

Le roi du Maroc a qualifié vendredi de "changement historique" la décision du conseil de sécurité de l'ONU de soutenir le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, théâtre depuis des décennies d'un conflit entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du Polisario, soutenus par Alger.

"Nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement ce dossier", a affirmé Mohammed VI dans un discours, où il a fait part de son "immense fierté". 

kao/fka/cab

© Agence France-Presse


Le roi du Maroc a qualifié vendredi de "changement historique" la décision du conseil de sécurité de l'ONU de soutenir le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, théâtre depuis des décennies d'un conflit entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du Polisario, soutenus par Alger.


"Nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement ce dossier", a affirmé Mohammed VI dans un discours, où il a fait part de son "immense fierté". 


kao/fka/cab


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés