Sahara occidental: le soutien de l'ONU au plan marocain est "historique", dit le roi Mohammed VI

Le roi du Maroc a qualifié vendredi de "changement historique" la décision du conseil de sécurité de l'ONU de soutenir le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, théâtre depuis des décennies d'un conflit entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du Polisario, soutenus par Alger.

"Nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement ce dossier", a affirmé Mohammed VI dans un discours, où il a fait part de son "immense fierté".

kao/fka/cab

© Agence France-Presse