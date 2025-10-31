Les paramilitaires affirment avoir arrêté plusieurs de leurs combattants soupçonnés d'exactions

Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien de rapide (FSR) ont affirmé avoir arrêté plusieurs de leurs combattants soupçonnés d'avoir perpétré des exactions lors de la prise d'El-Facher, dernière grande ville du Darfour qui échappait à leur contrôle.

« En conformité avec les ordres de la hiérarchie et dans le respect de la loi, des règles d'engagement et de la discipline en temps de guerre, nos forces ont arrêté plusieurs individus (de nos forces) accusés d'exactions commises lors de la libération d'El-Facher », ont indiqué les FSR dans un communiqué tard jeudi soir.

Après 18 mois de siège, les FSR ont pris dimanche ce dernier bastion de l'armée soudanaise dans la vaste région du Darfour où les témoignages et informations de violences contre les civils se multiplient.