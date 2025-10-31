Des survivants de la bombe atomique protestent contre l'annonce d'essais d'armes nucléaires par Trump

Une organisation japonaise de survivants des bombardements atomiques, lauréate du prix Nobel de la paix 2024, a jugé « absolument inacceptable » l'annonce surprise de la reprise des essais d'armes nucléaires par le président américain Donald Trump. Les bombes atomiques larguées en août 1945 par les États-Unis sur les villes nippones d'Hiroshima et Nagasaki ont fait plus de 200.000 morts. Elles sont les uniques exemples d'utilisation des armes nucléaires en temps de guerre. Les survivants, appelés « hibakusha », ont enduré pendant toute leur vie des traumatismes physiques et psychologiques, ainsi que la discrimination liée à leur statut de victimes de la bombe.

Après que Donald Trump a annoncé jeudi avoir ordonné au Pentagone de relancer des essais d'armes nucléaires pour rivaliser avec la Chine et la Russie, l'organisation Nihon Hidankyo a adressé une lettre de protestation à l'ambassade des États-Unis au Japon. Cette directive « va à l'encontre des efforts déployés par les nations du monde entier pour construire un monde pacifique sans armes nucléaires et est absolument inacceptable », dénonce le groupe dans sa lettre, dont l'AFP a obtenu copie vendredi. Le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a également condamné la décision, estimant qu'elle « piétine les efforts des peuples du monde entier qui ont versé sang et larmes pour un monde sans armes nucléaires ». « Si les essais nucléaires devaient reprendre immédiatement, cela ne rendrait-il pas (Trump) indigne du prix Nobel de la paix ? », a-t-il interrogé jeudi devant les médias - une allusion à l'intention de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de proposer la candidature de M. Trump pour cette prestigieuse récompense.

Lors de la cérémonie de remise du prix Nobel l'an dernier au mouvement Hidankyo, composé de hibakusha, ses représentants avaient appelé les États à abolir les armes nucléaires. Deux autres associations de survivants basées à Hiroshima ont également publié des déclarations de protestation « vigoureuses », exigeant « qu'aucun essai de ce type ne soit mené ». « Dans une guerre nucléaire, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est toute l'humanité qui perd », ont déclaré conjointement le Congrès d'Hiroshima contre les bombes A et H (Hiroshima Gensuikin) et la Fédération départementale des victimes de la bombe atomique d'Hiroshima, dans une déclaration également envoyée à l'ambassade américaine. « L'inhumanité des armes nucléaires est évidente à travers les ravages observés à Hiroshima et Nagasaki », ont-ils ajouté. L'annonce de Donald Trump soulève de nombreuses questions, notamment sur la nature exacte des tests envisagés: systèmes d'armes ou véritables explosions nucléaires ? Les États-Unis n'ont pas mené d'essais nucléaires depuis 1992.