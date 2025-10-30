Le Royaume-Uni débloque 4 millions de livres pour aider au déminage de Gaza

Le Royaume-Uni va débloquer une enveloppe de 4 millions de livres (4,5 millions d'euros) afin de soutenir les efforts de déminage de la bande de Gaza et permettre ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Ce financement, qui est destiné au service de la lutte antimines de l'ONU (UNMAS), permettra de déployer davantage d'experts chargés de retirer les mines, bombes et autres munitions larguées sur ce territoire palestinien dévasté par deux ans et demi de guerre avec Israël, détaille le ministère.

Un cessez-le-feu, le troisième depuis le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, est entré en vigueur le 10 octobre.

Selon le Foreign Office, le déminage est un « élément essentiel » de cet accord, négocié sous l'égide des États-Unis, car il doit faciliter l'accès de l'aide humanitaire.

« Nous devons tout faire pour que Gaza reçoive massivement de l'aide. Nous ne pourrons pas apporter le secours nécessaire sans déminer le territoire et progresser vers une paix durable », a déclaré la cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, citée dans le communiqué.

Son ministère a précisé qu'elle se rendrait au Proche-Orient dans les prochains jours.

Début octobre, l'ONG Handicap International avait estimé qu'environ 70.000 tonnes d'explosifs avaient été larguées sur Gaza depuis le début de la guerre. En janvier, l'UNMAS estimait que « 5 à 10% » des munitions tirées sur Gaza n'avaient pas explosé.

Jeudi, Mme Cooper s'est rendue au siège britannique de HALO Trust, la plus grande organisation humanitaire de déminage au monde, située dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle y a notamment rencontré des représentants de l'UNMAS et du Mines Advisory Group (MAG), une ONG britannique qui fournit une assistance aux personnes touchées par les mines.

Lors de cette visite, la ministre a échangé avec des opérateurs britanniques déjà positionnés dans la région, « prêts à contribuer à rendre Gaza plus sûre ».