Les essais nucléaires « ne doivent jamais être permis », insiste un porte-parole de l'ONU

Les essais nucléaires « ne doivent jamais être permis, sous aucune circonstance », a déclaré jeudi un porte-parole de l'ONU après l'annonce par Donald Trump de la reprise par les Etats-Unis d'essais d'armes nucléaires.

« Le secrétaire général a déclaré de façon répétée que les risques nucléaires actuels sont déjà élevés de façon alarmante et toute action qui pourrait conduire à une erreur de calcul ou à une escalade avec des conséquences catastrophiques doit être évitée », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

« Et comme il l'a dit, nous ne devons pas oublier l'héritage désastreux des plus de 2.000 essais nucléaires menés ces 80 dernières années et que les essais nucléaires ne doivent jamais être permis, sous aucune circonstance », a-t-il ajouté.