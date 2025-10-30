Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Armement

Les essais nucléaires « ne doivent jamais être permis », insiste un porte-parole de l'ONU


AFP / le 30 octobre 2025 à 19h05

Ce document fourni par l'armée de l'air américaine montre un missile balistique intercontinental Minuteman III non armé en cours de lancement lors d'un test de développement à 00 h 33, heure du Pacifique, à la base aérienne de Vandenberg, en Californie, le 5 février 2020. Photo AFP/US AIR FORCE /CLAYTON WEAR/ HANDOUT

Les essais nucléaires « ne doivent jamais être permis, sous aucune circonstance », a déclaré jeudi un porte-parole de l'ONU après l'annonce par Donald Trump de la reprise par les Etats-Unis d'essais d'armes nucléaires.

« Le secrétaire général a déclaré de façon répétée que les risques nucléaires actuels sont déjà élevés de façon alarmante et toute action qui pourrait conduire à une erreur de calcul ou à une escalade avec des conséquences catastrophiques doit être évitée », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

« Et comme il l'a dit, nous ne devons pas oublier l'héritage désastreux des plus de 2.000 essais nucléaires menés ces 80 dernières années et que les essais nucléaires ne doivent jamais être permis, sous aucune circonstance », a-t-il ajouté. 

Les essais nucléaires « ne doivent jamais être permis, sous aucune circonstance », a déclaré jeudi un porte-parole de l'ONU après l'annonce par Donald Trump de la reprise par les Etats-Unis d'essais d'armes nucléaires.« Le secrétaire général a déclaré de façon répétée que les risques nucléaires actuels sont déjà élevés de façon alarmante et toute action qui pourrait conduire à une erreur de calcul ou à une escalade avec des conséquences catastrophiques doit être évitée », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.« Et comme il l'a dit, nous ne devons pas oublier l'héritage désastreux des plus de 2.000 essais nucléaires menés ces 80 dernières années et que les essais nucléaires ne doivent jamais être permis, sous...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés