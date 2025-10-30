L'ONU a pu faire entrer 24.000 tonnes d'aide dans la bande depuis le cessez-le-feu

Plus de 24.000 tonnes d'aide de l'ONU ont pu entrer à Gaza depuis le début du cessez-le-feu, a annoncé jeudi un responsable onusien, appelant à ce que les ONG soient autorisées à opérer.

Alors que les volumes d'aide ont sensiblement augmenté depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, les humanitaires font toujours face à un manque d'argent et des problèmes de coordination avec Israël, selon l'ONU.

« Depuis le cessez-le-feu, nous avons apporté plus de 24.000 tonnes d'aide via tous les points de passage, et nous avons repris les distributions (d'aide) à la fois au niveau des communautés et des foyers », a déclaré jeudi Ramiz Alakbarov, coordinateur spécial adjoint de l'ONU pour les territoires palestiniens.

Samer AbdelJaber, directeur du Programme alimentaire mondial de l'ONU pour le Moyen-Orient, a lui remarqué qu'en 20 jours le PAM avait pu « collecter environ 20.000 tonnes de nourriture à Gaza ».

Dans la bande de Gaza assiégée par Israël et en proie à un désastre humanitaire, la peur d'un retour de la guerre hante toujours les habitants, épuisés, luttant sans cesse pour s'approvisionner en eau et en nourriture.

Malgré tout, les pillages des convois humanitaires ont largement diminué, facilitant la distribution, a précisé Ramiz Alakbarov.

« La mise en oeuvre du plan (américain) en 20 points reste central et la condition nécessaire pour que nous puissions fournir l'aide humanitaire de façon complète », a-t-il ajouté.

Il a d'autre part appelé Israël à autoriser les ONG à participer à la distribution d'aide à Gaza.

« Le problème persistant de l'enregistrement des ONG continue de ralentir » les opérations, a-t-il regretté, soulignant le rôle « essentiel » des ONG nationales et internationales.

« La bonne nouvelle est que grâce au cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis, nous pouvons faire entrer beaucoup plus d'aide qu'avant à Gaza », a commenté dans un message vidéo le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher.

« C'est un véritable progrès, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est seulement le début de ce que nous devons faire », a-t-il insisté, notant que seulement un tiers de l'appel humanitaire de 4 milliards de dollars pour 2025 était financé.