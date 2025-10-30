Menu
L'UE renonce à une mesure phare d'un texte contre la pédocriminalité


AFP / le 30 octobre 2025 à 17h33

Le siège de l'Union européenne à Bruxelles. Photo d'archives AFP/John Tyse

Ses détracteurs l'appelaient « Chat Control » : l'Union européenne va renoncer à la mesure la plus critiquée d'un texte contre la pédocriminalité, une technologie qui aurait permis de scanner les conversations privées, a indiqué une source diplomatique jeudi.

La Commission européenne a présenté en 2022 une proposition de loi visant à lutter contre la prolifération d'images et vidéos d'abus sexuels sur des enfants - une initiative qui a nourri des débats enflammés au cours des dernières années.

Soutenue par plusieurs associations de protection de l'enfance, elle prévoyait d'obliger les plateformes et services de messagerie en ligne à détecter puis signaler de tels contenus.

Le texte était toutefois vivement critiqué par des eurodéputés et certains pays dont l'Allemagne, qui y voyaient une atteinte « disproportionnée » au respect de la vie privée.

Ces acteurs s'inquiétaient tout particulièrement de l'utilisation d'une technologie permettant de scanner les conversations privées d'utilisateurs, y compris sur des messageries cryptées comme Signal ou WhatsApp, à la recherche de matériel pédopornographique.

Le dossier a donné lieu à des discussions particulièrement « difficiles » entre les 27 pays membres de l'UE « sur la confidentialité et la cybersécurité », a affirmé une source diplomatique européenne.

Après plusieurs années de tractations, le Danemark, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a donc finalement décidé de retirer cette mesure contestée du texte, dans l'espoir qu'il soit enfin adopté.

Et pour cause : les règles actuellement en vigueur pour détecter les contenus pédopornographiques en ligne expirent bientôt, en avril 2026. 

C'est « une avancée majeure », a salué le militant allemand et ancien eurodéputé Patrick Breyer, fervent opposant à la mesure, surnommée « Chat Control » par ses détracteurs et qui a fait l'objet d'une mobilisation intense sur les réseaux sociaux.

Un rapport de l'organisation britannique Internet Watch Foundation (IWF) publié en 2024 estimait que 62% des contenus pédopornographiques étaient hébergés sur des serveurs situés dans l'UE.

