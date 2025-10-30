La livraison d'Eurofighter à la Turquie renforcera la sécurité collective de l'OTAN, juge Merz

La livraison de vingt avions de combat européens Eurofighter à la Turquie renforcera la sécurité collective de l'OTAN, a jugé jeudi à Ankara le chancelier allemand Friedrich Merz, après l'accord signé lundi entre la Turquie et le Royaume-Uni.

« Nous sommes tous d'accord pour dire que ces avions serviront la sécurité collective de l'Alliance », a déclaré M. Merz devant la presse à Ankara. L'Allemagne, qui avait opposé son veto en raison du soutien de la Turquie au Hamas palestinien, l'avait levé en juillet.