Chareh reçoit le chef de la diplomatie allemande

Le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh a évoqué jeudi à Damas avec le chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, le renforcement des relations entre Damas et Berlin, qui a accueilli une vaste diaspora syrienne ayant fui la guerre civile. La visite du ministre allemand des Affaires étrangères en Syrie est la première depuis son entrée en fonction en mai.

Sa prédécesseure, l'écologiste Annalena Baerbock, s'était rendue deux fois en Syrie depuis la chute en décembre 2024 de Bachar al-Assad, renversé par une coalition islamiste. « Avec la chute de la dictature d'Assad, le peuple syrien est entré dans une nouvelle ère. Nous voulons désormais l'aider à prendre en main l'avenir du pays », a dit avant son départ Johann Wadephul. Selon la présidence syrienne, M. Chareh a évoqué avec le ministre « les moyens de renforcer la coopération dans les domaines politique, économique et humanitaire ».

En mars, Mme Baerbock avait déjà eu des entretiens avec le président syrien par intérim et avait rouvert l'ambassade de son pays à Damas, fermée depuis 2012 en raison de la guerre. Les écologistes ont perdu les élections législatives allemandes de février et ne font plus partie de la coalition au pouvoir à Berlin.

L'Allemagne a accueilli des centaines de milliers de réfugiés syriens et afghans, fuyant la guerre civile dans leurs pays, en particulier durant la crise migratoire de 2015, et un grand nombre d'entre eux vivent et travaillent aujourd'hui encore dans le pays. L'afflux de ces migrants et des attaques aux motifs jihadistes ont contribué cependant à un essor de l'extrême droite, et l'actuel chancelier conservateur allemand, Friedrich Merz, a opéré un tour de vis, durcissant la politique migratoire du pays.

« Durant la sanglante guerre civile, plus d'un million de Syriens ont trouvé refuge en Allemagne (...). Certains envisagent également de retourner en Syrie pour reconstruire leur pays. Je souhaite également approfondir cette relation particulière entre nos pays avec nos partenaires en Syrie », a dit M. Wadephul.

Un million de réfugiés syriens, selon l'ONU, sont rentrés de l'étranger depuis la chute d'Assad, qui a mis fin à une guerre civile de plus de 13 ans.