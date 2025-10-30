Incursion israélienne dans le sud du Liban, un employé municipal tué

L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion.

Israël a affirmé que son armée agissait contre le Hezbollah pro-iranien et avait ouvert le feu sur un "suspect", ajoutant qu'une enquête avait été ouverte.

En vertu du cessez-le-feu ayant mis fin en novembre 2024 à la guerre entre le Hezbollah et Israël, ce dernier a retiré ses troupes du sud du Liban mais continue d'occuper cinq points sur le territoire libanais, frontalier du nord d'Israël.

Un photographe de l'AFP a vu des impacts de balles sur le bâtiment de la municipalité de Blida.

Dans la pièce où dormait l'employé municipal, Ibrahim Salamé, le sol, les couvertures et le matelas étaient maculés de sang. Les lunettes, les papiers et les cigarettes de la victime gisaient à proximité.

L'homme dormait dans le bâtiment car c'était son tour de garde, a déclaré à l'AFP Hassan Hijazi, le président de la municipalité de Blida, dont la plupart des maisons ont été détruites lors de la dernière guerre.

"Nous avons entendu les soldats israéliens crier, puis il y a eu des tirs (...)", raconte à l'AFP Hicham Abdel Latif Hassan, neveu de la victime.

Lorsque les soldats israéliens se sont retirés à l'aube, "nous l'avons retrouvé mort près de son matelas".

L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a affirmé que l'incursion était "sans précédent".

L'unité "a investi le bâtiment de la municipalité du village, où dormait Ibrahim Salamé, un employé municipal, qui a été tué par les soldats de l'ennemi", a-t-elle ajouté.

Le président Joseph Aoun a demandé à l'armée de "faire face à toute incursion israélienne (...) pour défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens", lors d'une réunion avec son commandant en chef Rodolphe Haykal.





Sur X, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a dénoncé "une agression flagrante contre les institutions de l'Etat libanais et sa souveraineté".

L'armée israélienne a confirmé avoir mené cette incursion, affirmant qu'elle intervenait dans le cadre de ses "activités visant à détruire une infrastructure terroriste" du Hezbollah.

Elle a ajouté que l'unité avait "repéré un suspect à l'intérieur du bâtiment" de la municipalité et ouvert le feu après avoir identifié "une menace directe" sur les soldats.

L'incident "fait l'objet d'une enquête", selon l'armée.

Dans un autre village frontalier, Adaissé, une unité israélienne a dynamité un bâtiment servant à abriter des cérémonies religieuses, selon l'Ani.

L'aviation israélienne a en outre mené jeudi matin des frappes sur deux villages du sud du Liban, relativement éloignés de la frontière, al-Jarmak et Mahmoudiyé, selon l'Ani.

Ces derniers jours, l'aviation israélienne a intensifié ses frappes au Liban, affirmant viser des membres ou des infrastructures du Hezbollah.

Mardi, le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, Jeremy Laurence, a indiqué que 111 civils avaient été tués au Liban par les forces israéliennes depuis la fin de la guerre.

Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis exercent une intense pression sur le gouvernement libanais pour qu'il livre ses armes à l'armée nationale, ce qu'il refuse jusqu'à présent.

Dans un communiqué, l'armée libanaise a demandé au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, qui regroupe outre le Liban et Israël, les Etats-Unis, la France et l'ONU, de "mettre fin aux violations de l'ennemi".

Le mécanisme s'était réuni mercredi dans la localité frontalière de Naqoura, qui abrite le quartier général des forces de l'ONU, en présence de l'émissaire américaine Morgan Ortagus.

Cette dernière a déclaré au cours de la réunion que "l'armée libanaise doit à présent exécuter entièrement son plan" visant à "placer toutes les armes sous le contrôle de l'Etat d'ici la fin de l'année".

