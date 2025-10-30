Joseph Aoun demande à l'armée de « s'opposer à toute incursion israélienne »

Le président libanais Joseph Aoun a demandé jeudi à l'armée de « s'opposer à toute incursion israélienne », après la mort d'un employé municipal du village de Blida, au Liban-Sud, où une unité israélienne a pénétré pendant la nuit.

Dans un communiqué, le chef de l'Etat a condamné cette opération et « demandé à l'armée de faire face à toute incursion israélienne (...) pour défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens ».



