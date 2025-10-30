Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Joseph Aoun demande à l'armée de « s'opposer à toute incursion israélienne »


AFP / le 30 octobre 2025 à 11h05

Le président libanais, Joseph Aoun, recevant le chef de l'armée, le général Rodolphe Haykal, le 30 octobre 2025. Photo présidence libanaise

Le président libanais Joseph Aoun a demandé jeudi à l'armée de « s'opposer à toute incursion israélienne », après la mort d'un employé municipal du village de Blida, au Liban-Sud, où une unité israélienne a pénétré pendant la nuit.

Dans un communiqué, le chef de l'Etat a condamné cette opération et « demandé à l'armée de faire face à toute incursion israélienne (...) pour défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens ».


Le président libanais Joseph Aoun a demandé jeudi à l'armée de « s'opposer à toute incursion israélienne », après la mort d'un employé municipal du village de Blida, au Liban-Sud, où une unité israélienne a pénétré pendant la nuit.

Dans un communiqué, le chef de l'Etat a condamné cette opération et « demandé à l'armée de faire face à toute incursion israélienne (...) pour défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens ».


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés