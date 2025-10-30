Menu
Trump demande au Pentagone de commencer immédiatement les essais d'armes nucléaires américaines


le 30 octobre 2025 à 10h31

Trump demande au Pentagone de commencer immédiatement les essais d'armes nucléaires américaines

Le président américain Donald Trump s'adresse aux représentants des médias à bord d'Air Force One, en route pour les États-Unis, le 30 octobre 2025. Photo Evelyn Hockstein/Reuters

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir donné instruction au département de la Défense de commencer immédiatement les essais d'armes nucléaires.

« En raison des programmes d'essais d'autres pays, j'ai ordonné au département de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité », a déclaré M. Trump sur son réseau Truth Social, avant une rencontre avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

