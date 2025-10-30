Menu
Dernières Infos

Trump indique qu'il n'a pas parlé de Taïwan avec Xi

AFP / le 30 octobre 2025 à 07h15

Le président américain Donald Trump a assuré que la question de Taïwan n'avait pas été abordée lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud. 

"Taïwan n'a jamais été évoqué. Ce sujet n'a pas été abordé", a affirmé M. Trump à bord d'Air Force One. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant.

