À Ehden, l’UA lance la première Journée libanaise de la montagne

« Il y a un peu plus d’un an, notre département a signé une collaboration avec la municipalité de Zghorta-Ehden et avec l’Université Claude Bernard Lyon 1, en vue de mettre en place une codirection doctorale portant sur le sport et le développement territorial, dans le but de transformer Ehden en une cité verte, active et intelligente (Green, Smart and Active) », indique le Dr Antonio Soutou, doyen de la faculté des sciences du sport de l’Université antonine (UA), en évoquant la genèse de la Journée libanaise de la montagne organisée en partenariat avec le ministère du Tourisme, à Ehden du 10 au 12 octobre. Un évènement qui se veut le pendant de la Journée internationale de la montagne, célébrée chaque année en décembre.

L’objectif de cette initiative, une première du genre au Liban, d’une durée de trois ans, est d’opérer de multiples transformations dans la région, en lien avec les activités de plein air, telles que, entre autres, le volet « vert », relatif à la nature et à l’environnement, et celui visant à faire de Zghorta et Ehden des cités piétonnes.

Le choix de cette région pour lancer ce projet ambitieux est dû au fait que le Dr Soutou est lui-même fils de la région. « Ce qui facilitait la collaboration avec la municipalité, les partenaires, le dialogue avec la communauté locale et la capacité à surmonter les obstacles », souligne-t-il. Par ailleurs, l’UA dispose d’un campus à Mejdelaya, tout près de la ville de Zghorta, et d’ailleurs l’un de ses étudiants obtiendra bientôt son doctorat grâce à ce projet.

Plus de 80 participants

Partant du fait que les Nations unies ont consacré l’année 2026 au tourisme durable et à la protection des glaciers et des sources d’eau, trois panels scientifiques, pris en charge par les professeurs de l’UA, ont été organisés dans le cadre de ces journées, chacun attirant plus de 80 participants, selon le doyen Soutou.

Le premier, organisé le vendredi 10, a porté sur la protection des ressources naturelles au Liban et de la neige, particulièrement dans le contexte des changements climatiques. Ce panel a été organisé en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche.

« Le soir, la cérémonie d’ouverture fut une véritable fête », indique le doyen Soutou, en insistant sur l’exposé sur l’histoire de la musique orientale donné par la faculté de musicologie de l’UA, suivi d’un concert.

Le samedi 11 octobre, le deuxième panel a porté sur le tourisme durable. Il a été suivi dans l’après-midi d’une visite culturelle et religieuse à Ehden, qui compte 30 églises, avec la participation de la ministre du Tourisme, Laura Lahoud, ainsi que d’une visite de la réserve naturelle d’Ehden.

Ces activités ont été guidées par les étudiants et diplômés du programme de guides de montagne et d’activités en pleine nature de l’UA. Deux compétitions se sont également tenues en tir à l’arc et en escalade, avec la participation des fédérations respectives de ces disciplines.

Le dernier panel a porté sur l’innovation dans les sports de plein air, au cours duquel la faculté des sciences du sport a lancé de nouveaux projets. Le premier est le campus des métiers de montagne, qui offrira des formations rapides et continues, notamment aux fils de la région, pour les encourager à rester chez eux, « améliorer la qualité du service offert et gérer les risques ». Ces formations portent sur des métiers existants ou nouveaux, peuvent durer de six heures à un mois, et combinent théorie et pratique, délivrant un certificat aux participants. Le second projet porté par l’UA est un parcours inclusif de 2 km, de Aïn Bayada à Aïn Nassa dans la réserve d’Ehden, ouvert aux personnes souffrant d’un handicap ou d’une déficience. Nos étudiants accompagneront ces participants à partir du printemps.

Dans ce même contexte, explique le Dr Antonio Soutou, « grâce à un financement de l’UA et du vice-rectorat à la recherche, nous avons pu développer cette plateforme afin de transmettre l’itinéraire en réalité virtuelle. Nous allons commencer à le tester sur des personnes du troisième âge, qu’elles soient à domicile ou en maison de retraite, pour observer l’effet de cette activité virtuelle sur leur bien-être mental et physique ».

Autre initiative : le périphérique d’Ehden, qui contourne la localité pour éviter les embouteillages et dispose d’un large trottoir où les gens se promènent. « Nous allons leur offrir un programme d’activités physiques adaptées à tous, en utilisant les nouvelles technologies », précise le doyen.

À propos de l’impact de ce week-end, le Dr Antonio Soutou affirme d’emblée : « Nous sommes très fiers de la réalisation de ce projet. Plus de 80 personnes, venant de Baabda, où se trouve le campus principal de l’UA, de Beyrouth, et de différentes régions, ont participé aux panels. Pour les activités de plein air, une dizaine de guides de montagne diplômés de notre faculté, la seule au Liban, ont encadré le programme et organisé les activités, rassemblant plus de cent participants, locaux et venus de l’extérieur. »

Il ajoute que la participation d’un tel nombre de personnes, dans une localité située à 1 500 mètres d’altitude et à 80 km de Beyrouth, « fut en soi une réussite qui nous incite à aller plus loin et à réfléchir à d’autres initiatives, d’autant plus que la communauté locale s’est montrée très coopérative ».

Grâce à cet événement, plusieurs chambres d’hôtels et maisons d’hôtes ont été occupées, créant ainsi de l’animation à Ehden en cette fin de saison estivale.

Dans le cadre de cette première initiative à Ehden, le campus se prépare déjà pour un week-end de neige. De même, fin novembre, un cahier de standards bien définis pour les infrastructures sportives sera signé, portant sur la sécurité et les compétences techniques des entraîneurs, par exemple dans les salles de musculation, de remise en forme et pour les activités de plein air.

Des projets similaires seront lancés dans d’autres régions du pays, adaptés aux particularités locales et en accord avec la municipalité et les partenaires du territoire.