Un détenu se suicide à la prison de Roumié

Un détenu s’est suicidé mercredi dans la prison de Roumié, au nord-est de Beyrouth, a indiqué à L’Orient-Le Jour Raëda el-Solh, représentante d’un comité de familles de détenus, ce qui a été confirmé à notre rédaction par une source sécuritaire. D’après Mme Solh, il s'est pendu à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, le plus grand du pays, situé dans le district du Metn.

Les détenus dans les prisons libanaises endurent souvent des conditions déplorables résultant d’une surpopulation chronique et de l’absence de satisfaction de leurs besoins élémentaires ou d’accès aux soins de santé. Nombre d’entre eux restent des années derrière les barreaux, en attente de jugement.

En septembre dernier, un mineur avait mis fin à ses jours dans un centre de réhabilitation pour jeunes délinquants à Ouarouar, Baabda. En juillet, un ressortissant syrien âgé de 40 ans, qui aurait été détenu depuis environ deux ans et demi sans procès, s'était également donné la mort.

Roumié, la plus grande prison du Liban, a été conçue pour accueillir 1 200 détenus. Un rapport sur les droits de l’homme publié en 2023 indiquait qu’elle hébergeait alors quelque 4 000 prisonniers. À l’échelle nationale, depuis cinq ans, les prisons libanaises dépassent constamment leurs capacités. En 2024, le taux d'occupation des prisons était de 148%, sachant que la capacité maximale des prisons est de 4 700 détenus.