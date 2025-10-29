La Banque BEMO renforce le lien entre le Liban et ses enfants dans le monde

La Banque BEMO a lancé la quatrième édition de son initiative « Retour à nos racines du Cèdre », un projet qui unit écologie, mémoire et identité pour raviver le lien d’appartenance de toute personne d’origine libanaise. Véritable passerelle entre le Liban et sa diaspora, l’initiative offre aux personnes d’origine libanaise vivant à l’étranger, nées de pères non libanais, la possibilité de planter un cèdre à leur nom dans les montagnes du pays. Ce geste incarne à la fois l’amour du Liban et le combat des femmes libanaises qui ne peuvent toujours pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. Par cette action, la Banque BEMO réaffirme son engagement en faveur de leurs droits fondamentaux.

La Banque attribuera cette année, le 4 novembre, 100 cèdres par tirage au sort à 100 participants. « Le cèdre du Liban n’est pas seulement un arbre : c’est une identité, un message de paix et de persévérance. Nous voulons offrir aux Libanais de l’exil une part vivante du pays », déclare le Dr Riad Obegi, Président-Directeur général de la Banque BEMO. S’inscrivant dans la continuité des initiatives citoyennes de la Banque, « Retour à nos racines du Cèdre » incarne la vision d’un Liban universel et bienveillant, où le progrès n’a de valeur que s’il est habité par l’humanité, la culture et la paix.

Pour participer au tirage, cliquez sur ce lien.