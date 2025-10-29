L'OMS évoque plus de 460 personnes tuées dans une maternité à El-Facher

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réclamé mercredi un « cessez-le-feu » au Soudan, après des informations faisant état de plus de 460 personnes tuées dans une maternité à El-Facher.

L'OMS « est consternée et profondément choquée par les informations faisant état du meurtre tragique de plus de 460 patients et accompagnateurs à la maternité saoudienne d'El-Facher, au Soudan, à la suite des récentes attaques et de l'enlèvement de travailleurs de la santé », a-t-elle indiqué sur le réseau social X.