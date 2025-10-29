Menu
Dernières Infos - Soudan

L'OMS évoque plus de 460 personnes tuées dans une maternité à El-Facher


AFP / le 29 octobre 2025 à 16h22

Des Soudanais déplacés qui ont fui El-Fasher après la chute de la ville aux mains des Forces de soutien rapide (RSF) se reposent près de la ville de Tawila, dans la région du Darfour occidental, déchirée par la guerre, au Soudan, le 28 octobre 2025. Photo AFP

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réclamé mercredi un « cessez-le-feu » au Soudan, après des informations faisant état de plus de 460 personnes tuées dans une maternité à El-Facher.

L'OMS « est consternée et profondément choquée par les informations faisant état du meurtre tragique de plus de 460 patients et accompagnateurs à la maternité saoudienne d'El-Facher, au Soudan, à la suite des récentes attaques et de l'enlèvement de travailleurs de la santé », a-t-elle indiqué sur le réseau social X.

