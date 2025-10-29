Menu
Dernières Infos - Tensions

Ballons de contrebande: la Lituanie ferme sa frontière avec le Bélarus pour un mois


AFP / le 29 octobre 2025 à 15h44

Des personnes marchent sur un quai tandis que le train Yantar (Ambre) est à l'arrêt sur une voie ferrée à la gare de Kaliningrad, à Kaliningrad, le 14 octobre 2025. Photo AFP

La Lituanie a annoncé mercredi la fermeture pour un mois de sa frontière avec le Bélarus, en représailles à l'intrusion de ballons transportant des cigarettes de contrebande en provenance de ce pays, dénoncées par Vilnius comme une « attaque hybride ». 

Selon la société des aéroports lituaniens LTOU, 142 vols et plus de 20.000 passagers ont été affectés par des fermetures temporaires des aéroports de Vilnius et de Kaunas provoquées récemment par des ballons survolant par dizaines le territoire de la Lituanie.

« La décision a été prise de fermer la frontière entre la Lituanie et le Bélarus pour un mois », jusqu'au 30 novembre, a déclaré mercredi aux journalistes la Première ministre lituanienne Inga Ruginiene, ajoutant que la fermeture de la frontière pourrait être prolongée par la suite. « Nous ne pouvons pas ne pas réagir à une attaque hybride contre la Lituanie », a-t-elle insisté.

Le trafic ferroviaire de passagers et de marchandises entre le Bélarus et l'enclave russe de Kaliningrad via la Lituanie ne sera pas affecté par ces changements, ont assuré des responsables lituaniens.

Des exceptions à la nouvelle mesure sont prévues notamment pour les citoyens des pays de l'UE et de l'OTAN, pour les titulaires d'un permis de résidence lituanien et pour les personnes en transit vers et depuis l'enclave russe de Kaliningrad sur la côte baltique. 

Les gardes-frontières prendront également des décisions individuelles dans des « cas humanitaires », a assuré plus tôt mercredi le ministre de l'Intérieur Vladislav Kondratovic. 

La Lituanie délivre des visas dits humanitaires depuis 2020 pour les personnes fuyant les répressions au Bélarus. 

La Lituanie a maintenu jusqu'à présent deux points de passage frontaliers ouverts avec le Bélarus, à Salcininkai et à Medininkai, après avoir fermé les quatre autres postes en 2023 et 2024, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 

Dernières infos

