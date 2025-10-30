Partir ou rester ? L’éducation des enfants au cœur du dilemme des réfugiés syriens au Liban

« Je veux devenir enseignante », déclare fermement Maïs, 12 ans, dans sa tente du camp de réfugiés syriens de Koucha, dans le Akkar, au Liban-Nord. « Quelle matière ? » lui demande sa mère. « L’arabe ! » Si son ambition illumine son visage et celui de ses parents, Maïs ne sait toutefois pas si elle terminera sa scolarité, ou même si elle restera au Liban. Depuis la chute du régime Assad en décembre 2024, les autorités libanaises renouvellent leurs appels au rapatriement. Mais pour beaucoup de Syriens dont les enfants n’ont connu que le Liban, ce retour paraît impossible. À Homs, « 80 % des maisons sont détruites », dont la sienne, assure Fars Hrfoch, père de Maïs. Sa famille reste parmi les rares dans ce camp autrefois bondé. Pour sa scolarité, Maïs fréquente le centre Relief4Syria. « Elle y apprend bien...

