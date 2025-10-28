Israël dit que le Hamas a attaqué ses troupes à Gaza et va le « payer cher » 

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mardi soir que le groupe islamiste palestinien Hamas avait attaqué ses troupes dans la bande de Gaza et le paierait cher, selon un communiqué.

« L'organisation terroriste Hamas le paiera cher après avoir attaqué les soldats de Tsahal (l'armée israélienne, nldr) à Gaza et avoir violé l'accord concernant le retour des corps des otages », a indiqué le ministre dans un communiqué.