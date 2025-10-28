Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Le Hamas dit reporter la remise d'une dépouille d'otage en raison de « violations » de la trêve par Israël


AFP / le 28 octobre 2025 à 18h59

Des personnes observent des combattants du Hamas transportant un corps retrouvé dans un tunnel, dans une zone située au nord de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 28 octobre 2025. Photo Bashar Taleb / AFP

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi reporter la remise d'une dépouille qui était prévue selon elle à 18h00 GMT.

« Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont trouvé le corps de l'un des prisonniers de l'occupation lors d'opérations de recherche dans l'un des tunnels situés dans le sud de la bande de Gaza », dit le groupe armé dans un communiqué. 

« Nous reporterons la remise prévue aujourd'hui en raison des violations de l'occupation (Israël, ndlr) », ajoute le groupe, qui dit encore que « toute escalade sioniste entravera les recherches, les fouilles et la récupération des corps ».

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi reporter la remise d'une dépouille qui était prévue selon elle à 18h00 GMT.

« Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont trouvé le corps de l'un des prisonniers de l'occupation lors d'opérations de recherche dans l'un des tunnels situés dans le sud de la bande de Gaza », dit le groupe armé dans un communiqué. 

« Nous reporterons la remise prévue aujourd'hui en raison des violations de l'occupation (Israël, ndlr) », ajoute le groupe, qui dit encore que « toute escalade sioniste entravera les recherches, les fouilles et la récupération des corps ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés