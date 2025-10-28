Le Hamas dit reporter la remise d'une dépouille d'otage en raison de « violations » de la trêve par Israël

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi reporter la remise d'une dépouille qui était prévue selon elle à 18h00 GMT.

« Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont trouvé le corps de l'un des prisonniers de l'occupation lors d'opérations de recherche dans l'un des tunnels situés dans le sud de la bande de Gaza », dit le groupe armé dans un communiqué.

« Nous reporterons la remise prévue aujourd'hui en raison des violations de l'occupation (Israël, ndlr) », ajoute le groupe, qui dit encore que « toute escalade sioniste entravera les recherches, les fouilles et la récupération des corps ».