Dernières Infos - Iran

Le président Pezeshkian propose de créer une monnaie régionale


AFP / le 28 octobre 2025 à 18h56

Photo transmise par la présidence iranienne le 16 octobre 2025, montrant le président Massoud Pezeshkian faisant du vélo lors d’une visite à Ispahan, dans le but de promouvoir le sport et un mode de vie sain. Photo AFP

Le président iranien Massoud Pezeshkian, dont le pays est visé par des sanctions internationales qui pénalisent l'économie, a préconisé mardi la création d'une monnaie régionale afin de renforcer les échanges commerciaux, a rapporté la présidence iranienne. 

Les sanctions internationales, notamment celles imposées par les Etats-Unis en lien avec le programme nucléaire iranien, sont le principal obstacle aux échanges financiers et commerciaux de l'Iran avec le reste du monde. 

Cette situation pèse lourdement sur l'économie du pays et la monnaie iranienne, le rial, en dépréciation constante face au dollar, ce qui favorise l'hyperinflation.

« Une monnaie commune pourrait (...) être adoptée dans la région pour favoriser le développement économique », a estimé le président iranien lors d'une rencontre à Téhéran avec le ministre de l'Intérieur du Tadjikistan.

« Grâce aux liens religieux et culturels de la région, il est possible de créer des conditions propices à la communication et de lever les obstacles », a souligné M. Pezeshkian, cité par la présidence, à l'occasion d'un sommet de l'Organisation économique de coopération (ECO).

L'ECO a été fondée conjointement en 1985 par l'Iran, le Pakistan et la Turquie, afin de renforcer les échanges commerciaux. 

Elle compte 10 membres dont cinq pays d'Asie centrale (Tadjikistan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan), l'Azerbaïdjan et l'Afghanistan, avec une population totale dépassant 550 millions d'habitants.

L'Iran, pays du Moyen-Orient situé à un carrefour entre l'Europe et l'Asie fort de plus de 85 millions d'habitants, considère son emplacement géographique comme un atout. Le pays multiplie ainsi les initiatives avec ses voisins pour développer les échanges commerciaux. 

Téhéran y voit des débouchés potentiels pour son économie, sur fond de tensions avec les pays occidentaux autour du programme nucléaire iranien. 

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont à l'origine du rétablissement fin septembre de sanctions onusiennes, levées il y a 10 ans.

