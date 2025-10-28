Israël accuse le Hamas d'avoir mis en scène la découverte d'une dépouille d'otage

Le gouvernement israélien a accusé mardi le Hamas d'avoir mis en scène la découverte supposée d'un corps d'otage dans la bande de Gaza, diffusant des images aériennes pour étayer ses dires.

« Le Hamas a creusé un trou dans le sol hier, y a déposé une partie des restes d'Ofir (Tzarfati), l'a recouvert de terre et l'a remis à la Croix-Rouge », a affirmé Shosh Bedrosian, porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, en référence aux restes partiels de l'otage remis la veille.

« L'armée israélienne a filmé toute la séquence à l'aide d'un drone militaire », a-t-elle ajouté, dénonçant « une tromperie honteuse » du mouvement islamiste palestinien.

L'armée israélienne a diffusé dans la foulée une vidéo de près de 15 minutes, sans préciser le lieu où elle a été tournée. L'AFP n'est pas en mesure d'authentifier la date ni le lieu de tournage de cette vidéo.

Sur ces images prises par vue aérienne, apparaissent trois hommes sortant d'un bâtiment endommagé et portant un long sac blanc, pouvant être un sac mortuaire, qu'ils déposent dans un trou béant avant de le recouvrir de terre à l'aide de pelles.

Puis les images montrent un tractopelle déterrant le sac blanc et le déposant quelques mètres plus loin, puis le recouvrant à nouveau de terre.

L'armée israélienne indique dans un communiqué que « contrairement aux affirmations du Hamas selon lesquelles il serait difficile de localiser les corps des otages décédés, hier (lundi) des membres du Hamas ont été filmés en train de retirer des restes humains d'une structure préparée à l'avance et de les enterrer à proximité ».

« Peu après, l'organisation terroriste Hamas a convoqué des représentants de la Croix-Rouge et a mis en scène une fausse découverte du corps d'un otage décédé », dit-elle. Les images fournies par l'armée montrent trois personnes vêtues de chasubles rouges.

Dans l'après-midi mardi, le Hamas a assuré mener « des efforts continus sur le terrain pour rechercher, récupérer et restituer les corps » et dit « travailler sans relâche » en ce sens.

« Des opérations d'excavation sont actuellement en cours à plusieurs endroits dans la bande de Gaza », a ainsi déclaré Hazem Qassem, porte-parole du Hamas, dans un communiqué.

La branche armée du Hamas a annoncé mardi son intention de rendre dans la soirée à Israël une nouvelle dépouille d'otage.

Le Hamas, qui devait libérer le 13 octobre les 28 corps des captifs que lui et ses alliés retiennent encore, n'en a restitué jusque-là que 15.