Soudan: Ryad condamne les "violations des droits humains" par les paramilitaires à el-Facher

AFP / le 28 octobre 2025 à 18h05

L'Arabie saoudite a condamné mardi les "violations des droits humains" à el-Facher, trois jours après la prise par les paramilitaires de cette ville-clé du Darfour, dans l'ouest du Soudan en guerre.   

La puissante monarchie du Golfe, qui soutient le gouvernement soudanais, a exprimé sa "profonde inquiétude" et sa "ferme condamnation" face aux "graves violations des droits humains survenues lors des récentes attaques des Forces de soutien rapide (FSR) contre la ville d'el-Facher", a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.   

