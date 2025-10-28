Menu
Dernières Infos - Gaza

Le Hamas dit qu'il va restituer à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage


AFP / le 28 octobre 2025 à 16h48

Un garçon palestinien portant quelques effets personnels passe devant les décombres d’immeubles détruits dans le quartier d’al-Tuffah, à Gaza-Ville, le 27 octobre 2025. Photo Omar Al-Qattaa/ AFP

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi qu'elle remettrait à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza, selon un communiqué diffusé sur sa chaîne Telegram. 

Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont précisé que la dépouille « a été récemment trouvée dans un tunnel de la bande de Gaza » et qu'elle serait remise « aujourd'hui dans la bande de Gaza à 20H00 », soit 18H00 GMT.

