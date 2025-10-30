Hannibal Kadhafi : une détention à la croisée des enjeux judiciaires et politiques

« C’est un enlèvement avec une demande de rançon », affirme à notre journal une source proche du dossier à propos de la caution de 11 millions de dollars exigée par le juge d’instruction Zaher Hamadé dans le dossier d’Hannibal Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Accusé de recel présumé d’informations sur la disparition de l’imam Moussa Sadr, l’homme a fait l’objet d’une (coûteuse) libération conditionnelle le 17 octobre, après dix ans de détention sans jugement. Il n’a cessé de dénoncer une « détention arbitraire éminemment politique », une accusation relayée depuis des années par des organisations locales et internationales. De quoi pousser la justice libanaise à faire avancer – un tant soit peu – le dossier. Lire aussi Onze millions de dollars : le prix de la...

