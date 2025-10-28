Les familles des victimes sollicitent l’appui de Raggi pour l’extradition d’Igor Grechouchkine

Le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi a reçu mardi une délégation des familles des victimes de l’explosion au port de Beyrouth, venue solliciter son appui pour obtenir un rendez-vous avec l’ambassadeur de Bulgarie au Liban. Les familles souhaitent relayer leur demande de coopération des autorités bulgares pour une remise à la justice libanaise d’Igor Grechouchkine, propriétaire présumé du navire Rhosus.

Ce dernier avait transporté depuis la Géorgie la cargaison de nitrate d’ammonium débarquée à Beyrouth en 2014, à l’origine de la double explosion meurtrière du 4 août 2020, qui avait dévasté une partie de la capitale et fait plus de 220 morts. La justice bulgare avait rejeté jeudi la demande de remise en liberté d’Igor Grechouchkine, ainsi que l’appel qu'il avait formulé contre cette décision. Une source judiciaire avait confirmé vendredi à L'Orient-Le Jour le rejet d'un appel interjeté quelques jours plus tôt.

Beyrouth attend toujours la tenue de l'audience prévue sur la demande d'extradition du ressortissant russo-chypriote arrêté en Bulgarie depuis septembre. M. Grechouchkine faisait l'objet d'une notice rouge d’Interpol émise à la demande du Liban, qui avait délivré un mandat d’arrêt par défaut à son encontre en octobre 2020. La demande d'extradition avait été formulée dès début septembre. Le juge d'instruction près la Cour de justice chargé du dossier de la double explosion, Tarek Bitar, avait annoncé dernièrement son intention de requérir l'autorisation d'interroger en Bulgarie le propriétaire présumé du Rhosus si cette demande était rejetée.

Les familles ont insisté pendant la rencontre sur l’importance de l’extradition et de l’audition de M. Grechouchkine par la justice libanaise, estimant que son témoignage est « crucial pour identifier les responsables de la cargaison de nitrate d’ammonium ». Elles ont exprimé leur confiance dans la possibilité d’aboutir à la vérité et à la justice pour les victimes, « à l’aube d’un nouveau mandat présidentiel et d’un nouveau gouvernement ».

Le ministre Raggi a promis de transmettre leur demande à l’ambassade de Bulgarie et assuré que le ministère poursuivra « toutes les démarches nécessaires, en coordination avec le ministère de la Justice ». Il a également souligné qu’« aucun mot ne saurait apaiser la douleur des familles », qualifiant le drame du 4-Août de « cause nationale ».