Tirs sur un car dans la province druze de Soueida, deux morts

Deux personnes ont été tuées mardi, selon un média officiel syrien, dans des tirs sur un car de passagers dans la province à majorité druze de Soueida (sud), théâtre en juillet de violences meurtrières à caractère confessionnel.

Selon l'agence officielle Sana, « des hommes armés inconnus ont ouvert le feu sur un car de passagers, faisant deux morts et des blessés ». Le site local Suwayda24 a affirmé que le car, qui effectuait la liaison Damas-Soueida, avait été visé « dans une zone où sont déployés des postes de contrôle des forces gouvernementales », confirmant qu'un homme et une femme avaient été tués. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les passagers du car étaient tous druzes.

La province de Soueida avait été le théâtre d'affrontements en juillet entre combattants druzes et bédouins sunnites, qui s'étaient étendus avec l'intervention des forces gouvernementales et de tribus venues d'autres régions. Depuis, les forces gouvernementales sont déployéees dans la province et contrôlent la route menant à Damas, alors que les combattants druzes tiennent la ville de Soueida.

En septembre, les autorités syriennes avaient annoncé un plan soutenu par les Etats-Unis et la Jordanie voisine pour pacifier la province de Soueida mais la situation demeure instable. L'un des principaux chefs spirituels druzes de Syrie, Hikmat al-Hijri, a réclamé dans une interview lundi à la chaîne Sky News Arabia « l'indépendance complète » de la province. Ce dignitaire, le plus radical dans son opposition aux autorités de transition à Damas, est dans le collimateur du pouvoir à Damas pour avoir réclamé une protection internationale pour les druzes lors des combats de juillet. Les violences avaient fait plus de 2.000 morts, dont 789 civils druzes « exécutés sommairement par balles par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur », selon l'OSDH.