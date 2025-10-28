Menu
Dernières Infos - Soudan

L'Union africaine dénonce des « atrocités » et des « crimes de guerre présumés » à El-Facher


AFP / le 28 octobre 2025 à 10h31

Des paramilitaires soudanais des FSR, le 26 octobre 2025 au Darfour. Photo AFP/HO/SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF) TELEGRAM ACCOUNT

L'Union africaine (UA) a dénoncé mardi des « atrocités » et des « crimes de guerre présumés » dans la ville soudanaise d'El-Facher, deux jours après l'annonce de la prise de la ville par les paramilitaires, désormais maîtres de l'ensemble du Darfour. Après 18 mois de siège, El-Facher était la dernière ville de la vaste région du Darfour encore hors du contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis avril 2023 contre l'armée. 

Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a « condamné avec la plus grande fermeté les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris les crimes de guerre présumés et les meurtres de civils ciblés en raison de leur appartenance ethnique ».

