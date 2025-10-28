L'Union africaine dénonce des « atrocités » et des « crimes de guerre présumés » à El-Facher

L'Union africaine (UA) a dénoncé mardi des « atrocités » et des « crimes de guerre présumés » dans la ville soudanaise d'El-Facher, deux jours après l'annonce de la prise de la ville par les paramilitaires, désormais maîtres de l'ensemble du Darfour. Après 18 mois de siège, El-Facher était la dernière ville de la vaste région du Darfour encore hors du contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis avril 2023 contre l'armée.

Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a « condamné avec la plus grande fermeté les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris les crimes de guerre présumés et les meurtres de civils ciblés en raison de leur appartenance ethnique ».