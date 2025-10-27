Menu
Soudan: le général al-Burhane reconnaît que l'armée "s'est retirée" d'el-Facher

AFP / le 27 octobre 2025 à 21h20

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane a reconnu lundi que "l'armée s'est retirée d'el-Facher" au lendemain de l'annonce de la prise de la ville par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) que ses troupes combattent depuis avril 2023.

"Nous avons accepté le retrait de l'armée d'el-Facher vers un lieu plus sûr", a déclaré le général al-Burhane dans un discours diffusé à la télévision nationale, en affirmant que son camp "se vengera" et se battra "jusqu'à purifier cette terre".

ab-nda/sof/sg

ab-nda/sof/sg


