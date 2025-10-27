Chareh reçu par le patriarche Yazigi

Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des grecs-orthodoxes, Jean X Yazigi, a reçu lundi à Damas le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh, a rapporté la présidence syrienne sur son compte Telegram.

Les deux hommes ont discuté de la « situation des membres de la communauté chrétienne ». Selon la présidence, cette visite a « reflété la volonté commune de consolider les valeurs nationales et de renforcer la cohésion entre les citoyens ».

En août dernier, le président syrien avait été reçu par le patriarche Jean X Yazigi. Cette rencontre avait eu lieu près de deux mois après l'attentat à l’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes à Damas le 22 juin dernier, qui a fait 25 morts et 63 blessés. L'attentat avait été revendiqué quelques jours plus tard par un mystérieux groupuscule jihadiste syrien répondant au nom de « Saraya Ansar el-Sunna » (« Brigade des partisans des sunnites »). Les autorités syriennes ont, elles, accusé l'organisation État islamique.