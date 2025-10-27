L'ONU met en garde contre des « atrocités » à motivation ethnique à El-Facher

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti lundi que la ville d'El-Facher, dans l'ouest du Soudan en guerre, était dans une « situation extrêmement précaire », avec un risque croissant d' »atrocités motivées par des considérations ethniques ».

L'armée soudanaise n'a pas officiellement réagi à l'annonce dimanche par les Forces de soutien rapide (FSR), qui la combattent depuis plus de deux ans, de la conquête de cette grande cité du Darfour que ces paramilitaires assiègent et qui était la dernière à échapper à leur contrôle.

« Le risque de violations (des droits) et d'atrocités à grande échelle motivées par des considérations ethniques à El-Facher augmente chaque jour », a mis en garde dans un communiqué M. Türk, appelant à « une action urgente et concrète » pour y « garantir la protection des civils » et « un passage sûr pour ceux qui tentent de rejoindre un lieu relativement sûr ».

Le Haut-Commissaire a déclaré que son bureau avait reçu des informations faisant état d'exécutions sommaires de civils essayant de fuir, et que des éléments faisaient penser à des mobiles à caractère ethnique. Il a décrit le contenu de plusieurs vidéos dans lesquelles on pouvait voir « des dizaines d'hommes non armés abattus ou étendus morts », entourés de paramilitaires, les accusant de se battre pour l'armée soudanaise. M. Turk a également cité des informations selon lesquelles des centaines de personnes avaient été arrêtées alors qu'elles cherchaient à fuir, dont un journaliste.

« Compte tenu des réalités passées » dans le nord du Darfour, « le risque de violences sexuelles, en particulier contre les femmes et les filles, est extrêmement élevé », a mis en garde le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Il a également souligné que de nombreux civils, dont des humanitaires bénévoles locaux, avaient péri à la suite de tirs à l'artillerie lourde entre le 22 et le 26 octobre.



