Retrait du PKK de Turquie : quelles conséquences pour l’Irak ?

Sabri Ok (au centre), haut responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), s’adresse aux journalistes lors d’une cérémonie dans la région de Qandil, dans le nord de l’Irak, où le groupe militant a annoncé le retrait complet de ses forces de Turquie, le 26 octobre 2025. Shwan Mohammed/AFP
Après plus de quarante ans d’insurrection contre l’État turc, la décision du PKK marque un tournant majeur dans l’un des conflits les plus anciens du Moyen-Orient. Classé organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, le groupe fondé en 1978 a annoncé en mai dernier qu’il déposerait les armes à la suite d’un appel de son leader emprisonné, Abdullah Öcalan, à mettre fin à la lutte armée. Dimanche, lors d’une cérémonie organisée dans les montagnes du Qandil, le PKK a confirmé que tous ses combattants se retiraient du territoire turc afin de « poser les bases d’une vie libre, démocratique et fraternelle ». Il a appelé Ankara à adopter les mesures légales nécessaires pour faciliter la transition politique du mouvement. Le directeur de la communication du président Recep Tayyip Erdogan, Burhanettin Duran, a...
La région est sous haute tension...
