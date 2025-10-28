Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Éclairage

Retrait du PKK de Turquie : quelles conséquences pour l’Irak ?

Six mois après avoir annoncé son intention de se désarmer et de se dissoudre, le Parti des travailleurs du Kurdistan a commencé à retirer ses combattants vers le nord de l’Irak.

Par Dany MOUDALLAL, le 28 octobre 2025 à 00h00

Retrait du PKK de Turquie : quelles conséquences pour l’Irak ?

Sabri Ok (au centre), haut responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), s’adresse aux journalistes lors d’une cérémonie dans la région de Qandil, dans le nord de l’Irak, où le groupe militant a annoncé le retrait complet de ses forces de Turquie, le 26 octobre 2025. Shwan Mohammed/AFP

Après plus de quarante ans d’insurrection contre l’État turc, la décision du PKK marque un tournant majeur dans l’un des conflits les plus anciens du Moyen-Orient. Classé organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, le groupe fondé en 1978 a annoncé en mai dernier qu’il déposerait les armes à la suite d’un appel de son leader emprisonné, Abdullah Öcalan, à mettre fin à la lutte armée. Dimanche, lors d’une cérémonie organisée dans les montagnes du Qandil, le PKK a confirmé que tous ses combattants se retiraient du territoire turc afin de « poser les bases d’une vie libre, démocratique et fraternelle ». Il a appelé Ankara à adopter les mesures légales nécessaires pour faciliter la transition politique du mouvement. Le directeur de la communication du président Recep Tayyip Erdogan, Burhanettin Duran, a...
Après plus de quarante ans d’insurrection contre l’État turc, la décision du PKK marque un tournant majeur dans l’un des conflits les plus anciens du Moyen-Orient. Classé organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, le groupe fondé en 1978 a annoncé en mai dernier qu’il déposerait les armes à la suite d’un appel de son leader emprisonné, Abdullah Öcalan, à mettre fin à la lutte armée. Dimanche, lors d’une cérémonie organisée dans les montagnes du Qandil, le PKK a confirmé que tous ses combattants se retiraient du territoire turc afin de « poser les bases d’une vie libre, démocratique et fraternelle ». Il a appelé Ankara à adopter les mesures légales nécessaires pour faciliter la transition politique du mouvement. Le directeur de la communication du président...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut