Retrait du PKK de Turquie : quelles conséquences pour l’Irak ?

Après plus de quarante ans d’insurrection contre l’État turc, la décision du PKK marque un tournant majeur dans l’un des conflits les plus anciens du Moyen-Orient. Classé organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, le groupe fondé en 1978 a annoncé en mai dernier qu’il déposerait les armes à la suite d’un appel de son leader emprisonné, Abdullah Öcalan, à mettre fin à la lutte armée. Dimanche, lors d’une cérémonie organisée dans les montagnes du Qandil, le PKK a confirmé que tous ses combattants se retiraient du territoire turc afin de « poser les bases d’une vie libre, démocratique et fraternelle ». Il a appelé Ankara à adopter les mesures légales nécessaires pour faciliter la transition politique du mouvement. Le directeur de la communication du président...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte