Augustin Trapenard : Beyrouth est une fête, bien plus que Paris
L’animateur de « La Grande Librairie » sur France 5 était présent au festival Beyrouth Livres pour soutenir l’association Bibliothèques sans frontières dont il est le parrain. Approché par « L’Orient-Le Jour », il s’est prêté de bonne grâce au jeu des questions-réponses autour de ses passions, son métier et de l’actualité littéraire.
Propos recueillis par Zéna ZALZAL ,
le 28 octobre 2025 à 00h00
Augustin Trapenard. Crédit photo France TV.
Son enthousiasme pétillant est ce qui frappe d’emblée chez Augustin Trapenard. Une passion de vivre et de lire qui s’exprime, même hors plateaux et caméras, par cette lueur dans le regard, cette vivacité de débit si caractéristique lorsqu’il parle d’auteurs, de bibliothèques, mais aussi de rencontres humaines… Interlocuteur privilégié de nombreux écrivains, philosophes et artistes, l’animateur de La Grande Librairie sur France 5 s’est taillé, en quelques années, une place de choix dans le paysage médiatique et littéraire hexagonal. Il n’en a pas moins gardé un véritable goût des autres – tous les autres –, même ceux qui n’évoluent pas dans les hautes sphères intellectuelles ; un goût qui se traduit dans sa façon d’envisager son métier comme une mission.Morceaux choisis d’une rencontre impromptue.Qu’est-ce qui vous a fait venir au...
