Noor Alyacoubi depuis Gaza : Mohammad ne pèse plus que 24 kg

L’entrée du centre de chirurgie de l’hôpital al-Chifa, à Gaza-ville, en novembre 2023. Photo d’archives tirée du compte X de la mission de la Palestine à l’ONU @Palestine_UN
Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme rend compte à L’Orient-Le Jour du tournant tragique de la vie d’une famille ordinaire durant les dernières semaines avant le cessez-le-feu du 10 octobre. 18 septembre 2025. Lana Tanna et ses trois garçons sont attablés pour le petit déjeuner. Mohammad et Maslama à ses côtés, Youssef, son benjamin, juste en face d’elle. Un avion israélien commence à survoler la maison familiale. Située dans le quartier d’al-Nasser, celle-ci sert de refuge à la famille après qu’elle a dû quitter son foyer à al-Saftawi. « J’ai pensé que ça serait comme d’habitude, quelques tirs arbitraires et puis s’en va, se remémore Lana. Mais cette fois, ça paraissait être pour nous. » Quelques...
La région est sous haute tension...
