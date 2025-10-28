Noor Alyacoubi depuis Gaza : Mohammad ne pèse plus que 24 kg

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme rend compte à L’Orient-Le Jour du tournant tragique de la vie d’une famille ordinaire durant les dernières semaines avant le cessez-le-feu du 10 octobre. 18 septembre 2025. Lana Tanna et ses trois garçons sont attablés pour le petit déjeuner. Mohammad et Maslama à ses côtés, Youssef, son benjamin, juste en face d’elle. Un avion israélien commence à survoler la maison familiale. Située dans le quartier d’al-Nasser, celle-ci sert de refuge à la famille après qu’elle a dû quitter son foyer à al-Saftawi. « J’ai pensé que ça serait comme d’habitude, quelques tirs arbitraires et puis s’en va, se remémore Lana. Mais cette...

