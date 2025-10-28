Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Mohammad ne pèse plus que 24 kg

Le garçon a besoin d’un transfert médical en dehors de l’enclave pour être traité à la suite des blessures subies lors d’une frappe israélienne qui a tué son frère.

L'OLJ / Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 28 octobre 2025 à 00h00

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Mohammad ne pèse plus que 24 kg

L’entrée du centre de chirurgie de l’hôpital al-Chifa, à Gaza-ville, en novembre 2023. Photo d’archives tirée du compte X de la mission de la Palestine à l’ONU @Palestine_UN

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme rend compte à L’Orient-Le Jour du tournant tragique de la vie d’une famille ordinaire durant les dernières semaines avant le cessez-le-feu du 10 octobre. 18 septembre 2025. Lana Tanna et ses trois garçons sont attablés pour le petit déjeuner. Mohammad et Maslama à ses côtés, Youssef, son benjamin, juste en face d’elle. Un avion israélien commence à survoler la maison familiale. Située dans le quartier d’al-Nasser, celle-ci sert de refuge à la famille après qu’elle a dû quitter son foyer à al-Saftawi. « J’ai pensé que ça serait comme d’habitude, quelques tirs arbitraires et puis s’en va, se remémore Lana. Mais cette fois, ça paraissait être pour nous. » Quelques...
Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme rend compte à L’Orient-Le Jour du tournant tragique de la vie d’une famille ordinaire durant les dernières semaines avant le cessez-le-feu du 10 octobre. 18 septembre 2025. Lana Tanna et ses trois garçons sont attablés pour le petit déjeuner. Mohammad et Maslama à ses côtés, Youssef, son benjamin, juste en face d’elle. Un avion israélien commence à survoler la maison familiale. Située dans le quartier d’al-Nasser, celle-ci sert de refuge à la famille après qu’elle a dû quitter son foyer à al-Saftawi. « J’ai pensé que ça serait comme d’habitude, quelques tirs arbitraires et puis s’en va, se remémore Lana. Mais cette...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut