Le vol au Louvre fragilise « la mission fondamentale » des musées, selon 57 conservateurs internationaux

Le cambriolage du Louvre à Paris fragilise la « mission fondamentale » des musées qui ont vocation à partager « l'héritage commun de notre humanité » sans se transformer en « coffres-forts », estiment 57 dirigeants de grandes institutions muséales internationales dans une tribune parue lundi dans le quotidien français Le Monde.

« Avec ce vol, ce n'est pas seulement le Louvre qui est attaqué, mais les musées eux-mêmes dans leur mission la plus fondamentale: partager avec le plus grand nombre l'héritage commun de notre humanité », écrivent les directeurs et directrices du Met de New York, du musée Picasso de Paris, de la National Gallery de Londres ou du Mori Art Museum de Tokyo.

Selon eux, le cambriolage du Louvre le 19 octobre, au cours duquel 8 joyaux de la Couronne de France ont été dérobés, représente « l'une des plus grandes craintes des professionnels de musée ». « Ces risques pèsent sur chacune de nos institutions. Ils pèsent sur chaque œuvre dès lors qu'elle est exposée », écrivent les signataires. « Nos institutions ne sont pas épargnées par la brutalité du monde. Elles font aujourd'hui face à des actes de plus en plus violents », indiquent-ils également.

Pour autant, ces conservateurs et directeurs d'institutions assurent que les musées doivent rester des lieux ouverts sur l'extérieur. « Les musées ne sont ni des bastions ni des coffres-forts. Tout en créant un environnement sûr pour l'art et ses publics, ils trouvent leur raison d'être dans leur ouverture et leur accessibilité », indiquent les signataires, qui apportent leur « soutien le plus sincère » à la présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, sur la sellette depuis le cambriolage. Son « leadership et (...) dévouement envers la mission du musée, notamment comme lieu fédérateur dans nos sociétés si fracturées, sont profondément respectés et admirés », assurent les signataires.

Sur le front de l'enquête, deux hommes sont actuellement en garde à vue en France, soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre cambrioleurs du Louvre. Les bijoux restent introuvables.