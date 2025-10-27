Combats à El-Facher : le chef de l'ONU déplore une « terrible escalade du conflit »

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré lundi une « terrible escalade du conflit » au Soudan, au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de la conquête d'El-Facher, une ville stratégique affamée. El-Facher était la dernière ville qui échappait au contrôle des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) au Darfour dans l'ouest du pays en guerre depuis 2023.

« Cela représente une terrible escalade du conflit », a réagi lundi Antonio Guterres en réponse à une question de l'AFP lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne. « Je pense qu'il est grand temps que la communauté internationale dise clairement à tous les pays qui interviennent dans cette guerre et qui fournissent des armes aux belligérants d'y mettre un terme. Car le niveau de souffrance que nous constatons au Soudan est insupportable », a-t-il souligné.

Ces derniers mois, El-Facher est devenu l'un des principaux fronts de ce conflit qui a fait depuis 2023 des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. « Il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème soudanais, opposant l'armée et les Forces de soutien rapide », a affirmé lundi M. Guterres. « Nous assistons de plus en plus à une ingérence extérieure qui compromet toute possibilité de cessez-le-feu et de solution politique au problème », a-t-il dénoncé.

Selon l'ONU, 260.000 civils, dont la moitié sont des enfants, sont dépourvus de nourriture, d'eau et de soins à El-Facher. Plus d'un million de personnes ont fui la ville depuis le début de la guerre.