Des proches d'otages disent que tous les corps doivent être rendus pour la poursuite du plan de trêve

La principale association israélienne militant pour la libération des otages à Gaza a appelé lundi à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que le Hamas n'aurait pas rendu les 13 dernières dépouilles encore retenues dans le territoire palestinien.

Rappelant qu'aux termes de l'accord, tous les otages morts et vivants auraient dû être rendus il y a deux semaines, le Forum des familles appelle dans un communiqué « le gouvernement israélien, l'administration américaine et les médiateurs à ne pas passer à la phase suivante de l'accord tant que le Hamas n'aura pas rempli toutes ses obligations ».

Cette deuxième phase comprend notamment le désarmement du Hamas et l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite des retraits israéliens dans Gaza, des points qui restent sujet à discussion.

Le Hamas a libéré au 13 octobre l'ensemble des 20 otages vivants. Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs qu'il retient, mais il n'en a restitué que 15 jusque-là, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles dans le territoire ravagé par l'offensive israélienne de représailles.

Une équipe technique égyptienne a été « autorisée à entrer au-delà de la ligne jaune » qui délimite la zone contrôlée par Israël dans Gaza, « pour rechercher nos otages », a confirmé Shosh Bedrosian, porte-parole du bureau de M. Netanyahu.

« Il est difficile de localiser certains corps de captifs israéliens, car l'occupation a modifié le relief de Gaza (pendant la guerre, ndlr). De plus, certaines personnes qui ont enterré ces corps ont elles-mêmes été tuées ou ne se souviennent plus de l'endroit où elles les ont enterrés », a déclaré samedi le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya.

Ce dernier a répété la volonté du mouvement islamiste palestinien de rendre les dépouilles, malgré ces complications. « Nous ne donnerons pas à l'occupation (israélienne) une excuse pour reprendre la guerre », a-t-il ajouté.



