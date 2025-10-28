Josyane Boulos : J’aimerais jouer un rôle de p…, pardon, de travailleuse du sexe !

« Vous m’avez qualifiée de ‘‘star montante’’ » ? Sérieusement ? » La jeune Lady Madonna usille son interlocutrice du regard. L’interview vient de s’achever, les techniciens de Télé Liban rangent les caméras, mais l’air du plateau de Zouar el-Masa (Les visiteurs du soir) reste électrique. « Puisque c’est comme ça, j’exige qu’on recommence tout avec Jean-Claude », assène la chanteuse apprêtée et presque sévère dans son tailleur rose. Décontenancée, Josyane Boulos cède la place à son père, figure tutélaire de la chaîne.L’entretien sera tourné une seconde fois à la sauce « JCB » mais les téléspectateurs, vissés à leur poste en cette année 1986, auront bel et bien vu Josyane à l’écran. « Eh oui, on a décidé de diffuser la première version de l’émission. Depuis, nous ne nous...

