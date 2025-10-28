Menu
Josyane Boulos : J’aimerais jouer un rôle de p…, pardon, de travailleuse du sexe !

Régulièrement, nous soumettons une personnalité au jeu de l’interview décalée. L’idée : répondre à des questions légères, inattendues, en lien ou non avec son domaine de prédilection. Cette semaine, le verbe haut et décomplexé de Josyane Boulos, ancienne animatrice télé et directrice du mythique théâtre Monnot, entre en scène.

OLJ / Propos recueillis par Raphaël ABDELNOUR, le 28 octobre 2025 à 00h00

Josyane Boulos : J’aimerais jouer un rôle de p…, pardon, de travailleuse du sexe !

Josyane Boulos au théâtre Monnot lors de son dernier seul en scène. Photo DR

« Vous m’avez qualifiée de ‘‘star montante’’ » ? Sérieusement ? » La jeune Lady Madonna usille son interlocutrice du regard. L’interview vient de s’achever, les techniciens de Télé Liban rangent les caméras, mais l’air du plateau de Zouar el-Masa (Les visiteurs du soir) reste électrique. « Puisque c’est comme ça, j’exige qu’on recommence tout avec Jean-Claude », assène la chanteuse apprêtée et presque sévère dans son tailleur rose. Décontenancée, Josyane Boulos cède la place à son père, figure tutélaire de la chaîne.L’entretien sera tourné une seconde fois à la sauce « JCB » mais les téléspectateurs, vissés à leur poste en cette année 1986, auront bel et bien vu Josyane à l’écran. « Eh oui, on a décidé de diffuser la première version de l’émission. Depuis, nous ne nous sommes jamais reparlés avec Lady Madonna ! » rit l’ex-présentatrice...
