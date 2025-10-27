Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Turquie

Le PKK a achevé la première phase du processus de paix, estime le parti prokurde DEM


AFP / le 27 octobre 2025 à 11h03

Un combattant du PKK dans les hauteurs de Qandil, en Irak, le 26 octobre 2025. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a annoncé dimanche le retrait de ses derniers combattants présents en Turquie vers le nord de l'Irak, a achevé la première phrase du processus de paix avec Ankara, a jugé lundi un dirigeant du principal parti prokurde turc. 

« La première phase du processus est terminée », a déclaré Tuncer Bakirhan, vice-président du parti DEM, lors d'une conférence de presse à Ankara. « ll est temps de passer à la deuxième phase, à savoir les étapes juridiques et politiques », a-t-il ajouté. 

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a annoncé dimanche le retrait de ses derniers combattants présents en Turquie vers le nord de l'Irak, a achevé la première phrase du processus de paix avec Ankara, a jugé lundi un dirigeant du principal parti prokurde turc. 

« La première phase du processus est terminée », a déclaré Tuncer Bakirhan, vice-président du parti DEM, lors d'une conférence de presse à Ankara. « ll est temps de passer à la deuxième phase, à savoir les étapes juridiques et politiques », a-t-il ajouté. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés