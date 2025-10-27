Le PKK a achevé la première phase du processus de paix, estime le parti prokurde DEM

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a annoncé dimanche le retrait de ses derniers combattants présents en Turquie vers le nord de l'Irak, a achevé la première phrase du processus de paix avec Ankara, a jugé lundi un dirigeant du principal parti prokurde turc.

« La première phase du processus est terminée », a déclaré Tuncer Bakirhan, vice-président du parti DEM, lors d'une conférence de presse à Ankara. « ll est temps de passer à la deuxième phase, à savoir les étapes juridiques et politiques », a-t-il ajouté.