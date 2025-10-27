Le gouverneur pro-armée du Darfour Nord appelle à la « protection des civils » d'el-Facher 

Le gouverneur pro-armée du Darfour Nord a appelé lundi à la « protection des civils » à El-Facher, au lendemain de l'annonce par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de la prise de cette ville, stratégiquement cruciale de l'ouest du Soudan. « Nous exigeons la protection des civils, la révélation du sort des personnes déplacées et une enquête indépendante sur les violations et les crimes » des paramilitaires, a dit Mini Minawi sur X.

Après 18 mois de siège, les FSR, en guerre contre l'armée depuis avril 2023, ont proclamé dimanche leur victoire dans cette capitale régionale, la dernière du Darfour à échapper à leur contrôle.