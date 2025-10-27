La Russie dit avoir intercepté 193 drones ukrainiens dans la nuit

Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi matin avoir intercepté 193 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque qui a fait un mort selon les autorités locales. Un chauffeur de minibus a été tué et cinq passagers ont été blessés dans le village de Pogar, a affirmé lundi matin sur Telegram Alexandre Bogomaz, gouverneur de la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

Parmi les drones décomptés, 47 ont survolé la région de Briansk et 40 la région de Moscou, dont la majorité se dirigeait vers la capitale russe, selon le ministère de la Défense. Il s'agit d'un nombre de drones relativement important pour une attaque ukrainienne sur la Russie, mais pas d'un record.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi-quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. Kiev intensifie ses frappes et vise notamment les infrastructures énergétiques russes.

Dans la région ukrainienne de Lougansk (est), sous occupation russe, les autorités locales nommées par Moscou ont par ailleurs affirmé lundi que deux dépôts de carburant avaient été frappés pendant la nuit par des drones ukrainiens. « L'attaque a endommagé des bâtiments administratifs, plusieurs camions-citernes et réservoirs de carburant », a indiqué un responsable local, Andreï Elisseïev, sur son compte Telegram, précisant qu'il n'y avait pas de blessés.

Pour sa part, l'Ukraine a été attaquée pendant la nuit de dimanche à lundi par 100 drones russes, dont 66 ont été abattus, a affirmé l'armée de l'air ukrainienne. Selon cette source, qui n'a pas fourni plus de précisions, 26 de ces drones ont frappé des endroits dans 9 localités.

Sur le front diplomatique, le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il ne « perdrait pas son temps » à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine. De son côté, la Russie a dénoncé dimanche des « tentatives » de saper son dialogue « constructif » avec les Etats-Unis.



